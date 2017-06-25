Авиакомпания «Ак Ай Флай» на 12 часов задерживает вылет туристов в Анталью

Второй раз за неделю пассажиры авиакомпании «Ак Ай Флай» не могут вовремя начать отпуск. В аэропорту Петербурга им придётся ждать вылета до глубокой ночи.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс 9163 25 июня, также как в минувшую пятницу, не вылетел из Пулково вовремя. «Перенос происходит постоянно на все новое и новое время», – сообщают петербуржцы. Сейчас на табло аэропорта для этого борта значится время вылета 02:35.

Билеты на самолёт пассажиры купили у туроператора TezTour. Два дня назад в компании задержку объяснили поломкой самолёта в Турции.

Вероятно, авиакомпания не смогла наладить расписание. Отметим, что у «Ак Ай Флай» есть только два самолёта А330-300 вместимостью 387 мест.

Представители оператора в Петербурге оказались недоступны для комментариев.