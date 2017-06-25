Премьер Эстонии заявил о «нулевых отношениях» с Россией

Политические отношения между Эстонией и Россией являются «нулевыми». Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает Delfi.

«Мы соседи. Политические отношения нулевые. У нас есть кое-какие экономические и культурные связи», — заявил он, отвечая на вопрос, каковы отношения между Эстонией и Россией.

Отвечая на вопрос, верил ли он, что напряжение с Россией «двинется с востока Украины в сторону Балтийского региона», Ратас заявил, что напряжение останется на Украине и в Грузии.

«Но мы должны каждый день напоминать, что ненормально, когда одна страна забирает часть другой страны, как произошло с Крымским полуостровом. Поэтому мы очень согласны с санкциями ЕС против России», — сказал он.

В мае Министерство иностранных дел России сообщило о высылке двух эстонских дипломатов из России в ответ на объявление Таллином персонами нон грата двух российских дипломатов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.