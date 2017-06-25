Мутко рассказал о слезах футболистов сборной России после матча с Мексикой

Президент Российского футбольного союза и зампред правительства Виталий Мутко рассказал в интервью RT о встрече с игроками сборной России после поражения от Мексики на Кубке конфедераций.

"Когда я пришел в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали. Я понимал, что им нужно что-то сказать. Конечно, мы пообщались с ребятами. Я сказал: "Вы знаете, вы — сборная России, вы играли за свою страну. Да, у нас что-то не получилось, может быть, мы где-то ниже уровнем и классом, чем сборная Мексики. Но они (игроки российской сборной — ред.) хотели, это самое главное", — заявил Мутко.

По его словам, важно, чтобы игроки не опускали глаза и могли с поднятой головой смотреть на трибуны.

"Это было в матче с Мексикой, когда ребята уходили, стадион провожал их овациями и аплодисментами", — подчеркнул глава РФС.

Сборная России уступила Мексике со счетом 1:2 и завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций, заняв в своей группе третье место.