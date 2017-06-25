Глава Роскомнадзора предупредил о считанных днях до блокировки Telegram

Роскомнадзор готов заблокировать мессенджер Telegram через несколько дней, если его владелец Павел Дуров не предоставит данных для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Об этом глава федеральной службы Александр Жаров заявил в эфире телеканала НТВ, передает ТАСС.

«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — сказал Жаров.

По его словам, владелец Telegram «последовательно демонстрирует правовой нигилизм» и подвергает риску жизни миллионов человек. «Нежелание господина Дурова предоставить ключи от информации всем спецслужбам мира — насколько я знаю, это так — позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации», — заявил глава Роскомнадзора.

Жаров отметил, что «при оптимистическом варианте» мессенджер будет внесен в реестр после ответа Дурова, «дальше Павел Валериевич демонстрирует, что он готов работать в российском правовом поле, и пока все».

23 июня владелец Telegram ответил на упрек главы Роскомнадзора о якобы нейтральном отношении к террористам. Он предложил чиновникам ознакомиться с ежедневной статистикой блокировок.

До этого Жаров пригрозил Дурову блокировкой Telegram в России в случае, если его компания не предоставит данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Владелец сервиса назвал парадоксальной позицию надзорного ведомства, учитывая, что Telegram нейтрален по отношению к России. В свою очередь, глава регулятора заявил, что Дуров нейтрален по отношению к террористам, намекнув на то, что они используют Telegram для коммуникации и координации преступлений.