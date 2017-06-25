Кокорин и Дзюба отправили послание Черчесову

Нападающие "Зенита" Александр Кокорин и Артем Дзюба решили потроллить главного тренера сборной России Станислава Черчесова, в субботу, 24 июня, не сумевшего вывести национальную команду в плей-офф домашнего Кубка конфедераций. В инстаграме Кокорина было опубликовано короткое видео под названием Message, в котором футболисты прикладывают к лицу руку, изображая усы.

Напомним, Кокорин изначально не был вызван в сборную. Дзюба же вызов получил, но за несколько дней до старта Кубка конфедераций был отчислен из команды, по официальной версии, из-за травмы. Однако, как ранее заявил главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, на самом деле между Дзюбой и Черчесовым произошел конфликт. Накануне Артем без проблем сыграл 58 минут в товарищеском матче с «Лудогорцем».

Напомним, Сборная России на групповом этапе победила Новую Зеландию (2:0), проиграла Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Это позволило набрать всего три очка и занять третье место в группе "А". Россия оказалась первой за 16 лет сборной-хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы.