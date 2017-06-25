Упавший под ЗСД кран демонтировал опору моста

Кран на барже под ЗСД неподалёку от арены «Санкт-Петербург» упал во время работ по демонтажу опоры моста.

Как сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО, на месте происшествия 25 июня работает следственно-оперативная группа. По информации транспортной полиции, автомобильный кран упал на плавучую баржу, на которой и стоял во время работ по демонтажу опоры.

Напомним, во время падения около трёх часов ночи в воскресенье пострадал оператор крана, сейчас он находится в больнице. Как сообщили «Фонтанке» в компании Trade AV, которой принадлежит кран, все произошло в Петровском фарватере, кран упал на правую сторону баржи.