ФИФА: допинг-пробы российских футболистов c ЧМ-2014 были отрицательными

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что все допинг-пробы участников чемпионата мира по футболу 2014 года, включая пробы игроков сборной России, дали отрицательный результат.

«Все игроки, участвовавшие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли предварительные и послематчевые допинг-тесты. И все они дали отрицательный результат. Что касается Кубка конфедераций, каждый участвующий в турнире игрок сдавал тесты крови и мочи во время необъявленного допинг-контроля. И результаты этих тестов, а также результаты послематчевых допинг-тестов были до сих пор отрицательными», — цитирует пресс-службу ФИФА «Р-Спорт».

Британские СМИ сообщили, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме допинга.