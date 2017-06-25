Под Волгоградом ранили водителя, сбившего инспектора ГИБДД

В отношении 38-летнего жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении власти. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

По версии следствия, 24 июня во время празднования Дня молодежи в городе Михайловке водитель Toyota Land Cruiser 200 въехал на внедорожнике на оборудованную площадку для праздника. Начальник ОГИБДД городского отдела МВД подошел к машине и открыл дверь.

В этот момент водитель поехал. Он протащил за собой инспектора несколько метров. В результате сотрудник полиции принял решение стрелять. Один выстрел был сделан в воздух, еще два – по машине.

Автомобиль скрылся. Позже оказалось, что водитель поехал в городскую больницу – одна из пуль попала ему в спину.

«В настоящее время подозреваемый прооперирован и находится под наблюдением врачей. Угрозы его жизни нет. Расследование продолжается», – заявляют в СК.