С баржи у ЗСД ночью в воду упал кран

Крановщик оказался в реанимации после происшествия на барже у Западного скоростного диаметра в Петербурге. Около пяти утра 25 июня неподалёку от нового стадиона кран упал в воду.

Кран принадлежал компании Trade AV, субподрядчику строительства. В компании «Фонтанке» подтвердили падение тяжелой техники. Отметив, что разлива нефтепродуктов на месте аварии не было.

«Это произошло около 03:00 в Петровском фарватере. Кран упал на правую сторону баржи. Сейчас необходимо привести его в нормальное состояние», – заявил «Фонтанке» представитель компании Trade AV. Он добавил также, что оператора увезли по скорой помощи, а кран не тонул.

Пострадал один человек – оператор, сейчас ему оказывают медицинскую помощь врачи, мужчина, по нашей информации, находится в тяжёлом состоянии.

Причины аварии и другие подробности устанавливаются.

По факту ЧП транспортная полиция проводит проверку.