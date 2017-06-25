«Челси» купит защитника «Ювентуса» за рекордную сумму

«Ювентус» примет предложение «Челси» о трансфере бразильского защитника Алекса Сандро, сообщает Corriere della Sera. Лондонский клуб заплатит за 26-летнего футболиста €70 млн. На эти деньги «Ювентус» планирует приобрести двух игроков обороны — Маттео Дармиана из «Манчестер Юнайтед» и Маттиа Де Шильо из «Милана».

Ранее туринский клуб отклонил три предложения чемпионов Англии о трансфере Алекса Сандро. В ходе переговоров «Ювентус» отказывался продавать защитника за €50 млн, €60 млн и €63 млн.

После перехода в «Челси» Алекс Сандро станет самым дорогим защитником в истории футбола. В 2014 году «ПСЖ» заплатил за бразильского защитника «Челси» Давида Луиса £50 млн (€62 млн по курсу на тот момент). Прошлым летом южноамериканец вернулся в лондонский клуб за £30 млн. После трансфера Алекса Сандро два самых дорогих защитника в мире будут играть в одной команде.



Ранее Gazzetta dello Sport сообщала, что «Ювентус» хочет сохранить Алекса Сандро в команде на следующий сезон. Футболисту предложили новый контракт на улучшенных условиях. Бразилец выступает за туринский клуб с 2015 года. После перехода из «Порту» за €26 млн он подписал с «Ювентусом» соглашение сроком на пять лет.

В составе «Ювентуса» защитник провел во всех турнирах 74 матча, забив пять голов. С туринским клубом он стал двукратным чемпионом Италии и выиграл два Кубка страны. Ранее футболист дважды побеждал с «Порту» в чемпионате Португалии.

С олимпийской сборной Бразилии Алекс Сандро в 2012 году выиграл серебро на Играх в Лондоне. Тогда команда в финале уступила Мексике (1:2). В составе национальной команды защитник с 2011 года провел семь матчей.