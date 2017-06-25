Американцы представили способный летать почти со скоростью звука беспилотник

Американская компания Kratos Defense & Security Solutions представила на международном авиасалоне в Ле-Бурже под Парижем высокоскоростной беспилотник XQ-222 Valkyrie. Об этом сообщает Rambler News Service.

По данным Kratos, аппарат относится к новому классу беспилотных авиационных систем. Он сочетает в себе маневренность и дальнобойность, а также может нести в качестве полезной нагрузки не только средства разведки и наблюдения, но и летальное вооружение. Он может развивать скорость, практически равную скорости звука. Длина Valkyrie составляет почти 9 метров, размах крыльев — 6,7 метра.

По информации Bloomberg, аппарат разработан для оказания воздушной поддержки летчикам-истребителям. Первый полет беспилотника должен состояться весной 2018 года.

RNS отмечает, что Valkyrie создан на базе воздушной мишени, а его особенность — относительно невысокая стоимость (около 2-3 миллионов долларов) при цене современных боевых самолетов в районе 50-100 миллионов долларов. Радиус действия беспилотника более 3000 морских миль (свыше 5500 километров).

Ранее израильская компания Eviation Aircraft представила на авиасалоне прототип электрического самолета Alice.

Парижский авиасалон в Ле-Бурже — один из крупнейших в мире, проходит в аэропорту Ле-Бурже. Первая выставка самолетов в столице Франции состоялась в 1908 году, и с 1949-го смотр проводят раз в два года.