Во время наезда на празднующих Ураза-байрам в Ньюкасле пострадали трое детей

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную скорую помощь.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.

По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина, в настоящее время она находится в предварительном заключении.

Полиция ведет расследование, службы экстренной помощи находятся на месте событий.

Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в толпу людей, празднующих мусульманский праздник Ураза-байрам около колледжа в Ньюкасле, до семи человек могли пострадать.