Во время наезда на празднующих Ураза-байрам в Ньюкасле пострадали трое детей

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную скорую помощь.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.

По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина, в настоящее время она находится в предварительном заключении.

Полиция ведет расследование, службы экстренной помощи находятся на месте событий.

Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в толпу людей, празднующих мусульманский праздник Ураза-байрам около колледжа в Ньюкасле, до семи человек могли пострадать.

#BREAKING The moment a car ploughed into pedestrians after #EidAlFitr prayers in #Newcastle, #UK pic.twitter.com/COynWcubNK

— khadim jmaat (@khadimjmaat) 25 июня 2017 г.