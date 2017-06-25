Окружение Жиркова прокомментировало идею депутата о драке

Футболисту сборной России по футболу не нужны извинения от депутата Госдумы Лебедева, предложившего накануне «дать в морду» футболисту. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на официального представителя игрока Петро Шекшеева.

«Нет, Юре точно это всё по фигу», – цитирует радиостанция высказывание Шекшеева.

Напомним, что ранее парламентарий заявил о том, что в решающей игре Кубка конфедераций сборную России подвели Юрий Жирков и Игорь Акинфеев. Получившему две желтые карточки Жиркову депутат предложил «по-мужски дать в морду в раздевалке».

После матча вратарь сборной Игорь Акинфеев прокомментировал игру, заявив, что готов к критике.

Напомним, что 24 июня сборная России на домашнем Кубке конфедераций проиграла мексиканцам. В результате команда даже не вышла из группы.