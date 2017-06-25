Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»

Адам Уна, полузащитник французского «Бордо», отказался от перехода в петербургский «Зенит». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным СМИ, футболист надеется продолжить карьеру в серии А. В частности, Уна надеется на предложение от «Ромы» или «Наполи».

Отмечается, что ранее петербургский клуб и «Бордо» успели даже договориться о сумме трансфера. Якобы она должна была составить около 15 миллионов евро. При этом «Рома» предлагала за хавбека на три миллиона меньше.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции, Адам Уна забил три гола и сделал две результативные передачи. За «Бордо» в завершившемся сезоне он провел 26 матчей.