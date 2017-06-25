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25.06.2017 13:12

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

«Барракуда», «Рейк» и «Тортик» самозабвенно крушили принтер, стиральную машину и друг друга на глазах у сотен зрителей, заполнивших трибуны. Так прошел первый день фестиваля Geek Picnic в Пулковском парке.
Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

В Пулковском парке продолжается Geek picnic. Сегодня посетителям предстоит побывать на научно-техническом  и тесла-шоу, послушать лекцию философа Александра Секацкого о том, чем древние гадания и пророчества отличаются от футурологии, обрести знания о механизмах старения, а также о том, как ускорить работу мозга и как сохранить рассудок в космосе. Накануне перед петербуржцами выступил с лекцией хедлайнер фестиваля этого года – британский этолог Ричард Докинз, собравший внушительную аудиторию как на свое выступление, так и на последовавшую автограф-сессию. Его увлекательный рассказ о «гонке вооружений» среди животных и растений заставил многих задуматься о том, как устроено человеческое общество.

Самыми зрелищными мероприятиями фестиваля стали бои роботов. «Барракуда», «Рейк» и «Тортик» самозабвенно крушили принтер, стиральную машину и друг друга на глазах у сотен зрителей, заполнивших трибуны. Не самые милые на вид, но зато могучие, роботы, вес которых доходил до сотни килограмм, подкидывали друг друга, молотили цепями, резали и лупили металлические корпуса противников, стараясь при этом не подставиться под тяжеленный молот. Соревнование проходило на огороженной сцене, чтобы роботы или их отлетающие детали не попали в зрителей. Сегодня бои продолжатся, а осенью петербуржцев ждет тематический фестиваль.

На соседней площадке проводились гонки дронов: участники, надев VR-очки, преодолевали дистанцию с преградами – воротами, деревьями, флажками и рекой.

На стенде Университета аэрокосмического приборостроения прохожих впечатлял поезд, летающий над железнодорожным полотном на воздушной подушке, образованной жидким азотом. Также посетители могли поиграть на музыкальных инструментах, напечатанных на 3D-принтере, попробовать управлять роботами, поиграть в различные игры и поболеть за самые интересные образы на конкурсе косплея.

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

Фестиваль Geek Picnic – ежегодный фестиваль науки и техники, который проводится в Петербурге и Москве. Впервые прошел в Петербурге в 2011 году. К темам фестиваля, который проводится всегда на свежем воздухе, также относится искусство будущего. В этом году к участию заявлено свыше 300 участников и полусотни компаний.

Накануне проведения петербургской части фестиваля, разразился скандал, связанный с участием московской части фестиваля в качестве лектора главного редактора сайта националистической направленности «Спутник и погром» Егора Просвирнина. Организатор Geek Picnic Николай Горелый заявил, что считает интересным пример бизнес-проекта этого масс-медиа, читатели которого собрали деньги на БТР, который был отправлен в Донбасс. Из-за этого в фестивале, в частности, отказалась участвовать популяризатор науки Ася Казанцева. Участие Егора Просвирнина в качестве лектора в Петербурге было отменено, но он возьмет открытое интервью у Николая Горелого.

"Фонтанка.ру"


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