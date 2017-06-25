СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман

Автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам около колледжа в британском Ньюкасле, до семи человек могли пострадать. Об этом 25 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британские СМИ.

На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. Среди пострадавших могли быть дети.

По данным телеканала Sky News, один человек был задержан.

По сообщениям полиции, пострадали 5 человек, задержана подозреваемая, версия теракта не рассматривается.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в Лондоне 18 июня. Автомобиль врезался в людей, выходящих из мечети. Погиб один человек, еще десять получили ранения.