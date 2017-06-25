Еще
13:31 25.06.2017
Пришлите свою новость!
13:20
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
13:12
Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте
13:08
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
13:01
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
12:57
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
12:45
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
12:33
Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее
12:27
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
12:21
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
12:10
В Китае казнили трех наркоторговцев
11:59
Греческие хакеры заявили о взломе 300 турецких сайтов
11:48
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
11:39
От Смольного уберут улицу Пролетарской Диктатуры
11:36
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
11:24
Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети
11:12
На Стачек мужчину убили ударом в сердце
11:01
Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам
10:49
Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
10:40
В столкновении иномарок на Ленинском погибла женщина
10:37
Житель Пушкина открыл стрельбу из окна
10:25
Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
10:23
На Приозерском шоссе грузовик перевернулся на крышу
10:12
В Петербурге годовалый ребенок выжил при падении с 3 этажа
10:00
Глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США»
09:26
Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем
01:16
День йоги отпразднуют на Заячьем острове
00:56
Медведев с женой тайно посетили Свирский монастырь
24/06
Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
24/06
Экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса обвинили в мошенничестве
24/06
Полицейские в Брюсселе открыли огонь по попытавшемуся наехать на них водителю
24/06
Депутат предложил ударить футболиста сборной России Жиркова
24/06
Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций
24/06
На репетиции парада в Минске танк врезался в столб
24/06
Очевидец: На севере Петербурга проблемы с движением из-за болельщиков
24/06
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
24/06
Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»
24/06
«Зенит» проиграл второй матч подряд под руководством Манчини
24/06
В Лондоне произошел пожар в жилом доме
24/06
Велосипедист облил двух девушек-подростков кислотой на Ставрополье
24/06
Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну
24/06
Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»
24/06
Россия завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций
24/06
Путин раскритиковал любителей вина
24/06
На матч Новая Зеландия – Португалия пришло больше людей, чем на матч-открытие с участием России
24/06
Президент Южной Кореи предложил КНДР создать совместную сборную к Олимпиаде-2018
24/06
В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
24/06
Суд в Киеве арестовал главреда украинского издания «Страна.UA»
24/06
Крыши Конюшенного ведомства отремонтируют за 38 миллионов
24/06
После первого тайма в матче Мексика - Россия ничья
24/06
В Подборовье нашли тонну наркотиков
24/06
Украина выразила протест в связи с поездкой Путина в Крым
24/06
Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян
24/06
Перед «Санкт-Петербург Ареной» ведут нелегальную продажу билетов
24/06
СМИ: РПЦ выступает за изучение основ церковнославянского языка в школах
24/06
Горсуд принял к рассмотрению иск защитников сквера на Савушкина
24/06
Путин рассказал, как правильно писать статьи журналистам
24/06
Тренер «Спартака» пожелал вылета сборной России с Кубка конфедераций
24/06
Станцию «Крестовский остров» открыли
24/06
Отдых петербуржцев на острове Кос отложен
24/06
Поиски альпиниста из США на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды
24/06
Сборная России объявила состав на матч Кубка конфедераций с Мексикой
24/06
Французская журналистка умерла после ранения при взрыве в Мосуле
24/06
СМИ: террорист из Манчестера изготовил бомбу по роликам с YouTube
24/06
Депутаты в США случайно одобрили законопроект, позволяющий беременным убивать
24/06
Финские власти деньгами поощряют муниципалитеты принимать беженцев
24/06
Украинцы на тракторе попытались провезти в Россию три тонны мяса
24/06
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход
24/06
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
24/06
СК проводит проверку по факту схода 23 вагонов в Забайкалье
24/06
Мутко: инопланетяне за футбольную сборную России играть не прилетят
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
25.06.2017 12:57

ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков

Авиация ВВС Израиля 24 июня нанесла удар не по технике правительственных войск Сирии, а по танкам и пулемету боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Минобороны России.

«Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков «Джебхат ан-Нусры». Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов», — сообщил источник.

Он добавил, что это была не первая попытка террористов спровоцировать подобными обстрелами столкновения войск Израиля и Сирии в указанном районе.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Газета.Ru


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
На Стачек мужчину убили ударом в сердце
Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам
В столкновении иномарок на Ленинском погибла женщина
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Сергей Николаев

Чего хотят выпускники

Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.