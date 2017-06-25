ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков

Авиация ВВС Израиля 24 июня нанесла удар не по технике правительственных войск Сирии, а по танкам и пулемету боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Минобороны России.

«Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков «Джебхат ан-Нусры». Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов», — сообщил источник.

Он добавил, что это была не первая попытка террористов спровоцировать подобными обстрелами столкновения войск Израиля и Сирии в указанном районе.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.