На «Алых парусах» поймали «щипачей»

Двое мужчин были задержаны на Дворцовой набережной. Подозреваемые обшаривали карманы жителей Петербурга во время праздника выпускников «Алые паруса». Об этом 25 июня сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Первого задержанного — 31-летнего гостя Петербурга, поймали за руку, когда он пытался вытащить из сумки девушки телефон. Второй полез в карманы 45-летнего мужчины и успел вытащить не только смартфон, но и кошелек.

Оба оказались недостаточно проворны и попали в руки полиции. В отношении карманников возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Напомним, что по официальным данным, на «Алых парусах» 2017 года присутствовали около 2 миллионов человек. О том, как прошел праздник, смотрите фоторепортаж «Фонтанки».