Не нужно обижать эту команду

Так на провал сборной ответил Виталий Мутко. Россия по делу проиграла мексиканцам и не смогла выйти из группы на домашнем Кубке Конфедерации. Государственные мужи заявили, что ситуация штатная. "Фонтанка" попыталась разобраться, почему ж так паршиво.

Для выхода в полуфинал команде Станислава Черчесова нужно было просто обыграть мексиканцев. Как известно, сборная России не умеет играть решающие матчи на больших турнирах. Так было и на ЧМЯКе в 2002-м году, так было на Евро-2012, так было в Бразилии в 2014-м. Мудрый Андрей Аршавин пытался объяснить нам в свое время, что все наши беды – от нас самих. В минувшую субботу я в лишний раз порадовался за умение Андрея Сергеевича формулировать.

Так получилось, что все три матча сборной России я комментировал в компании сотни приятных и не всегда знакомых мне людей. За эту неделю я наблюдал всю палитру эмоций. Державное величие после победы над, кхе-кхе, Новой Зеландией, оскорбленные имперские чувства после поражения от Португалии и обманутых детей вечером субботы. Каждый репортаж я начинал со слов: "Крепкий алкоголь – главный спонсор сборной России с 1992-го года". Многие не верили. Хи-хи.

Про обманутых детей: я без иронии аплодирую энтузиазму людей, которые до последнего верили в чудо в эту субботу. Я сам вспоминал в эндшпиле матча тот финал Лиги Чемпионов, когда ребята из Манчестера удивили Мюнхен. Надо же мне было что-то вспомнить. А из этого матча, кроме веры россиян, что все будет хорошо, я могу вспомнить только видеоповторы.

Тут нечего обсуждать: пенальти на Юрии Жиркове и Федоре Смолове были. Не назначить пенальти после просмотра видео мог только бессмертный Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. За разбор видеоповторов отвечали Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Сохандан (Иран) и Джейр Марруфо (США). И работа этих парней в целом торпедировала светлую идею видеоповторов.

Федор Кудряшов после матче сказал: "для нас это был опыт". Мне больно это печатать, но все эти три матча я считал передачи Кудряшова товарищу по форме. Ребята, это стыд. Коллега Кудряшова по амплуа обещал этот турнир выиграть совсем недавно. Виктор Васин. Как сыграл Кудряшов против португальцев, мы уже писали, но что сегодня делал Александр Ерохин в эпизоде с первым голом мексиканцев? После игры Ерохин верно отметил, что в таких матчах темп и скорости чуть выше, чем в Чемпионате России. Господь всемогущий. Таэквондист Игорь Акинфеев после мачта сказал: "Критика критикой, но позитивные моменты в нашей игре есть. Ничего страшного, полоскайте, пожалуйста. Ну что мне – пойти повеситься?".

Вот тут мне стало капельку обидно. Потому что, во-первых, "полощите". А во-вторых, не, цитирую игрока с сотней матчей за сборную, просто соперник прибежал и забил гол. Это вратарь республики не подстроился под мяч, летевший 70 метров, и ушатал бедного Ирвинга Лосано из ПСВ в грудину. Мне после такого матча хочется не читать слова Максима Каннуникова про хорошие впечатления от турнира. Мне хочется хотя бы раз от кого-то услышать: "ребята, простите, мы облажались".

У этой сборной есть самое главное: поддержка государственных мужчин. Заголовки новостей после матча: "Виталий Мутко: мне нравится команда, которую строит Черчесов"; "Александр Жуков: это была хорошая репетиция"; "Аркадий Дворкович: взял на память майку Акинфеева, он блестящий вратарь". Наверное, поэтому футболисты до нас, смердов, не снизошли.

Спасибо удаленному Жиркову. Он после матча сказал: "злого умысла бить мексиканца у меня не было". Но ударил. И вообще был одним из лучших на поле. Спасибо Смолову, игравшему с травмой: он не забил португальцам, он не забил в субботу. Но он искренне плакал после матча. И это единственное, что внушает мне, как болельщику, надежду. Пока серые костюмы хамят журналистам, оценивают фигуру немецких телевизионщиц (божечки, стыд какой), говорят, что майка Акинфеева – огого, такие эмоции ребят в бутсах вызывают только уважение. Мне как болельщику в этот вечер не хватило драки, пусть и от беспомощности.

Федор Погорелов

"Фонтанка.ру"