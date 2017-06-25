Не нужно обижать эту команду

Еще
13:31 25.06.2017
Пришлите свою новость!
13:20
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
13:12
Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте
13:08
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
13:01
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
12:57
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
12:45
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
12:33
Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее
12:27
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
12:21
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
12:10
В Китае казнили трех наркоторговцев
11:59
Греческие хакеры заявили о взломе 300 турецких сайтов
11:48
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
11:39
От Смольного уберут улицу Пролетарской Диктатуры
11:36
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
11:24
Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети
11:12
На Стачек мужчину убили ударом в сердце
11:01
Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам
10:49
Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
10:40
В столкновении иномарок на Ленинском погибла женщина
10:37
Житель Пушкина открыл стрельбу из окна
10:25
Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
10:23
На Приозерском шоссе грузовик перевернулся на крышу
10:12
В Петербурге годовалый ребенок выжил при падении с 3 этажа
10:00
Глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США»
09:26
Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем
01:16
День йоги отпразднуют на Заячьем острове
00:56
Медведев с женой тайно посетили Свирский монастырь
24/06
Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
24/06
Экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса обвинили в мошенничестве
24/06
Полицейские в Брюсселе открыли огонь по попытавшемуся наехать на них водителю
24/06
Депутат предложил ударить футболиста сборной России Жиркова
24/06
Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций
24/06
На репетиции парада в Минске танк врезался в столб
24/06
Очевидец: На севере Петербурга проблемы с движением из-за болельщиков
24/06
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
24/06
Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»
24/06
«Зенит» проиграл второй матч подряд под руководством Манчини
24/06
В Лондоне произошел пожар в жилом доме
24/06
Велосипедист облил двух девушек-подростков кислотой на Ставрополье
24/06
Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну
24/06
Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»
24/06
Россия завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций
24/06
Путин раскритиковал любителей вина
24/06
На матч Новая Зеландия – Португалия пришло больше людей, чем на матч-открытие с участием России
24/06
Президент Южной Кореи предложил КНДР создать совместную сборную к Олимпиаде-2018
24/06
В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
24/06
Суд в Киеве арестовал главреда украинского издания «Страна.UA»
24/06
Крыши Конюшенного ведомства отремонтируют за 38 миллионов
24/06
После первого тайма в матче Мексика - Россия ничья
24/06
В Подборовье нашли тонну наркотиков
24/06
Украина выразила протест в связи с поездкой Путина в Крым
24/06
Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян
24/06
Перед «Санкт-Петербург Ареной» ведут нелегальную продажу билетов
24/06
СМИ: РПЦ выступает за изучение основ церковнославянского языка в школах
24/06
Горсуд принял к рассмотрению иск защитников сквера на Савушкина
24/06
Путин рассказал, как правильно писать статьи журналистам
24/06
Тренер «Спартака» пожелал вылета сборной России с Кубка конфедераций
24/06
Станцию «Крестовский остров» открыли
24/06
Отдых петербуржцев на острове Кос отложен
24/06
Поиски альпиниста из США на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды
24/06
Сборная России объявила состав на матч Кубка конфедераций с Мексикой
24/06
Французская журналистка умерла после ранения при взрыве в Мосуле
24/06
СМИ: террорист из Манчестера изготовил бомбу по роликам с YouTube
24/06
Депутаты в США случайно одобрили законопроект, позволяющий беременным убивать
24/06
Финские власти деньгами поощряют муниципалитеты принимать беженцев
24/06
Украинцы на тракторе попытались провезти в Россию три тонны мяса
24/06
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход
24/06
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
24/06
СК проводит проверку по факту схода 23 вагонов в Забайкалье
24/06
Мутко: инопланетяне за футбольную сборную России играть не прилетят
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
25.06.2017 13:02
4 Комментариев

Не нужно обижать эту команду

Так на провал сборной ответил Виталий Мутко. Россия по делу проиграла мексиканцам и не смогла выйти из группы на домашнем Кубке Конфедерации. Государственные мужи заявили, что ситуация штатная. "Фонтанка" попыталась разобраться, почему ж так паршиво.
Не нужно обижать эту команду
Александр Николаев/Интерпресс

Для выхода в полуфинал команде Станислава Черчесова нужно было просто обыграть мексиканцев. Как известно, сборная России не умеет играть решающие матчи на больших турнирах. Так было и на ЧМЯКе в 2002-м году, так было на Евро-2012, так было в Бразилии в 2014-м. Мудрый Андрей Аршавин пытался объяснить нам в свое время, что все наши беды – от нас самих. В минувшую субботу я в лишний раз порадовался за умение Андрея Сергеевича формулировать.

Так получилось, что все три матча сборной России я комментировал в компании сотни приятных и не всегда знакомых мне людей. За эту неделю я наблюдал всю палитру эмоций. Державное величие после победы над, кхе-кхе, Новой Зеландией, оскорбленные имперские чувства после поражения от Португалии и обманутых детей вечером субботы. Каждый репортаж я начинал со слов: "Крепкий алкоголь – главный спонсор сборной России с 1992-го года". Многие не верили. Хи-хи.

Про обманутых детей: я без иронии аплодирую энтузиазму людей, которые до последнего верили в чудо в эту субботу. Я сам вспоминал в эндшпиле матча тот финал Лиги Чемпионов, когда ребята из Манчестера удивили Мюнхен. Надо же мне было что-то вспомнить. А из этого матча, кроме веры россиян, что все будет хорошо, я могу вспомнить только видеоповторы.

Тут нечего обсуждать: пенальти на Юрии Жиркове и Федоре Смолове были. Не назначить пенальти после просмотра видео мог только бессмертный Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. За разбор видеоповторов отвечали Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Сохандан (Иран) и Джейр Марруфо (США). И работа этих парней в целом торпедировала светлую идею видеоповторов.

Федор Кудряшов после матче сказал: "для нас это был опыт". Мне больно это печатать, но все эти три матча я считал передачи Кудряшова товарищу по форме. Ребята, это стыд. Коллега Кудряшова по амплуа обещал этот турнир выиграть совсем недавно. Виктор Васин. Как сыграл Кудряшов против португальцев, мы уже писали, но что сегодня делал Александр Ерохин в эпизоде с первым голом мексиканцев? После игры Ерохин верно отметил, что в таких матчах темп и скорости чуть выше, чем в Чемпионате России. Господь всемогущий. Таэквондист Игорь Акинфеев после мачта сказал: "Критика критикой, но позитивные моменты в нашей игре есть. Ничего страшного, полоскайте, пожалуйста. Ну что мне – пойти повеситься?".

Вот тут мне стало капельку обидно. Потому что, во-первых, "полощите". А во-вторых, не, цитирую игрока с сотней матчей за сборную, просто соперник прибежал и забил гол. Это вратарь республики не подстроился под мяч, летевший 70 метров, и ушатал бедного Ирвинга Лосано из ПСВ в грудину. Мне после такого матча хочется не читать слова Максима Каннуникова про хорошие впечатления от турнира. Мне хочется хотя бы раз от кого-то услышать: "ребята, простите, мы облажались".

У этой сборной есть самое главное: поддержка государственных мужчин. Заголовки новостей после матча: "Виталий Мутко: мне нравится команда, которую строит Черчесов"; "Александр Жуков: это была хорошая репетиция"; "Аркадий Дворкович: взял на память майку Акинфеева, он блестящий вратарь". Наверное, поэтому футболисты до нас, смердов, не снизошли.

Спасибо удаленному Жиркову. Он после матча сказал: "злого умысла бить мексиканца у меня не было". Но ударил. И вообще был одним из лучших на поле. Спасибо Смолову, игравшему с травмой: он не забил португальцам, он не забил в субботу. Но он искренне плакал после матча. И это единственное, что внушает мне, как болельщику, надежду. Пока серые костюмы хамят журналистам, оценивают фигуру немецких телевизионщиц (божечки, стыд какой), говорят, что майка Акинфеева – огого, такие эмоции ребят в бутсах вызывают только уважение. Мне как болельщику в этот вечер не хватило драки, пусть и от беспомощности.

Федор Погорелов

"Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (4)
sergeip
25 июня 2017 г. 13:12
Если их оштрафуют сейчас за допинг и не допустят до мундиаля 2018, то позора на единицу эфирного времени будет явно меньше.
UPG
25 июня 2017 г. 13:11
Привыкли за спинами легионеров прятаться в домашнем чемпионате и вообще разучились играть. Удивляюсь только тупоголовым болельщикам — как можно такую игру вообще смотреть.
vngv
25 июня 2017 г. 13:05
Позор — источник энергии путинской власти; они его умело трансформируют в "национальные интересы" для недалёких.
Udel
25 июня 2017 г. 13:05
Ребята старались? Пока не сыгрались...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
Депутат предложил ударить футболиста сборной России Жиркова
Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»
«Зенит» проиграл второй матч подряд под руководством Манчини
Не нужно обижать эту команду
Как Роналду оказался популярнее сборной России
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Победители Месси
Александр Низелик: Если тренеру нужен был мат, я его переводил
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Сергей Николаев

Чего хотят выпускники

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.