В Минске собирают подписи против военных парадов с тяжелой техникой

На сайте petitions.by начался сбор подписей за запрет на проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска.

«Наше предложение — в пределах Минска проводить парады только личным составом и легкой колесной техникой, тяжелой военной технике место на полигонах!», — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции также указали на то, что скопление тяжелой военной техники в центре города увеличивает загазованность, наносит ущерб экологии и здоровью местных жителей, приводит к повреждению дорожного покрытия и разметки, а также приводит к ДТП. Обращение планируется направить в администрацию президента страны и министерство обороны Белоруссии после того, как под ним подпишутся 1,5 тысячи человек. На момент написания новости свои подписи под петицией оставили 783 человека.