Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее

В Адыгее проводится проверка по сообщениям СМИ о незаконной выдаче золотой медали выпускнице. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба республиканского управления ГСУ СК.

Проверка ведется в Тахтамукайском районе в отношении руководства школы номер 1. Отмечается, что на незаконность получения награды выпускника пожаловалась одна из одноклассниц медалистки.

Спорную медаль получила дочь чиновницы. Награду она уже вернула.