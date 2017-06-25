Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее
В Адыгее проводится проверка по сообщениям СМИ о незаконной выдаче золотой медали выпускнице. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба республиканского управления ГСУ СК.
Проверка ведется в Тахтамукайском районе в отношении руководства школы номер 1. Отмечается, что на незаконность получения награды выпускника пожаловалась одна из одноклассниц медалистки.
Спорную медаль получила дочь чиновницы. Награду она уже вернула.
«Следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося», – говорится в сообщении СК.