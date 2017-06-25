Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев заявил, что нужно дождаться результатов расследования относительно нарушения футболистами сборной России антидопинговых правил, чтобы делать какие-то выводы. Об этом 25 июня сообщает «Газета.Ru».

«С вопросами о допинге лучше обратиться к врачу сборной России Эдуарду Безуглову, он про это сможет рассказать. Если обвинения подтвердятся, то, конечно, это будет вопиющий инцидент. Может ли это повлиять на имидж нашей страны в преддверии чемпионата мира 2018 года? Нужно дождаться результатов расследования, только после этого точно мы сможем сделать какие-то выводы», — сказал Воробьев.

Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме допинга.