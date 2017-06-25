Еще
13:31 25.06.2017
Пришлите свою новость!
13:20
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
13:12
Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте
13:08
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
13:01
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
12:57
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
12:45
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
12:33
Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее
12:27
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
12:21
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
12:10
В Китае казнили трех наркоторговцев
11:59
Греческие хакеры заявили о взломе 300 турецких сайтов
11:48
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
11:39
От Смольного уберут улицу Пролетарской Диктатуры
11:36
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
11:24
Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети
11:12
На Стачек мужчину убили ударом в сердце
11:01
Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам
10:49
Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
10:40
В столкновении иномарок на Ленинском погибла женщина
10:37
Житель Пушкина открыл стрельбу из окна
10:25
Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
10:23
На Приозерском шоссе грузовик перевернулся на крышу
10:12
В Петербурге годовалый ребенок выжил при падении с 3 этажа
10:00
Глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США»
09:26
Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем
01:16
День йоги отпразднуют на Заячьем острове
00:56
Медведев с женой тайно посетили Свирский монастырь
24/06
Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
24/06
Экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса обвинили в мошенничестве
24/06
Полицейские в Брюсселе открыли огонь по попытавшемуся наехать на них водителю
24/06
Депутат предложил ударить футболиста сборной России Жиркова
24/06
Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций
24/06
На репетиции парада в Минске танк врезался в столб
24/06
Очевидец: На севере Петербурга проблемы с движением из-за болельщиков
24/06
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
24/06
Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»
24/06
«Зенит» проиграл второй матч подряд под руководством Манчини
24/06
В Лондоне произошел пожар в жилом доме
24/06
Велосипедист облил двух девушек-подростков кислотой на Ставрополье
24/06
Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну
24/06
Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»
24/06
Россия завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций
24/06
Путин раскритиковал любителей вина
24/06
На матч Новая Зеландия – Португалия пришло больше людей, чем на матч-открытие с участием России
24/06
Президент Южной Кореи предложил КНДР создать совместную сборную к Олимпиаде-2018
24/06
В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
24/06
Суд в Киеве арестовал главреда украинского издания «Страна.UA»
24/06
Крыши Конюшенного ведомства отремонтируют за 38 миллионов
24/06
После первого тайма в матче Мексика - Россия ничья
24/06
В Подборовье нашли тонну наркотиков
24/06
Украина выразила протест в связи с поездкой Путина в Крым
24/06
Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян
24/06
Перед «Санкт-Петербург Ареной» ведут нелегальную продажу билетов
24/06
СМИ: РПЦ выступает за изучение основ церковнославянского языка в школах
24/06
Горсуд принял к рассмотрению иск защитников сквера на Савушкина
24/06
Путин рассказал, как правильно писать статьи журналистам
24/06
Тренер «Спартака» пожелал вылета сборной России с Кубка конфедераций
24/06
Станцию «Крестовский остров» открыли
24/06
Отдых петербуржцев на острове Кос отложен
24/06
Поиски альпиниста из США на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды
24/06
Сборная России объявила состав на матч Кубка конфедераций с Мексикой
24/06
Французская журналистка умерла после ранения при взрыве в Мосуле
24/06
СМИ: террорист из Манчестера изготовил бомбу по роликам с YouTube
24/06
Депутаты в США случайно одобрили законопроект, позволяющий беременным убивать
24/06
Финские власти деньгами поощряют муниципалитеты принимать беженцев
24/06
Украинцы на тракторе попытались провезти в Россию три тонны мяса
24/06
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход
24/06
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
24/06
СК проводит проверку по факту схода 23 вагонов в Забайкалье
24/06
Мутко: инопланетяне за футбольную сборную России играть не прилетят
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
25.06.2017 12:21

Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев заявил, что нужно дождаться результатов расследования относительно нарушения футболистами сборной России антидопинговых правил, чтобы делать какие-то выводы. Об этом 25 июня сообщает «Газета.Ru».

«С вопросами о допинге лучше обратиться к врачу сборной России Эдуарду Безуглову, он про это сможет рассказать. Если обвинения подтвердятся, то, конечно, это будет вопиющий инцидент. Может ли это повлиять на имидж нашей страны в преддверии чемпионата мира 2018 года? Нужно дождаться результатов расследования, только после этого точно мы сможем сделать какие-то выводы», — сказал Воробьев.

Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме допинга.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40

В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»

В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00

КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера

Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
Депутат предложил ударить футболиста сборной России Жиркова
Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»
«Зенит» проиграл второй матч подряд под руководством Манчини
Не нужно обижать эту команду
Как Роналду оказался популярнее сборной России
За что болельщиков отправили в бан
Россия проиграла Португалии, но не футболу
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Футбол включили на повтор
Как открыли Кубок конфедераций
Священная наша держава
Победители Месси
Александр Низелик: Если тренеру нужен был мат, я его переводил
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Сергей Николаев

Чего хотят выпускники

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.