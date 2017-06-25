В Китае казнили трех наркоторговцев

Три человека, ранее признанные виновными в незаконном обороте наркотиков, были казнены в Китае, сообщил народный суд средней ступени города Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге страны.

Как передает агентство Синьхуа, полиция задержала наркодилеров в 2013 и 2014 году. Сотрудники правоохранительных органов в 2013 году нашли 10 килограммов метамфетамина в автомобиле одного из казненных, который собирался транспортировать наркотики в Гуанчжоу. Второго преступника полиция задержала после того, как нашла в арендуемой им квартире 23 килограмма наркотика, состоящего из кристаллического порошка метамфетамина.

Третий был задержан в 2014 году на скоростной трассе в Гуанжчоу, когда пытался подкупить сотрудника полиции. В его машине нашли 7,5 килограмма метамфетамина.

Смертный приговор был одобрен Верховным народным судом Китая.

Приговор всем троим был приведен в исполнение 22 июня.

Смертная казнь в Китае предусматривается по многим статьям Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков.