От Смольного уберут улицу Пролетарской Диктатуры

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о возвращении улице Пролетарской Диктатуры исторического названия. Предположительно, она станет Лафонской.

По информации «Фонтанки», проект сформирован на основании решения топонимической комиссии от 30 мая 2016 года. Улица находится в Центральном районе и прилегает к саду-партеру Смольного, где находится городская администрация.

Ранее стало известно о целой серии переименований улиц в Колпинском районе Петербурга. В частности, улица Урицкого получила название Соборной, а улица Володарского стала Адмиралтейской.