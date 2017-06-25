На Стачек мужчину убили ударом в сердце

Оперативники уголовного розыска задержали мужчину, убившего ударом ножа в сердце своего знакомого в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», тело молодого человека ночью 24 июня возле 8 дома по проспекту Стачек заметили прохожие. Они вызвали скорую, но медики помочь мужчине с ножевым ранением были уже не в силах.

Разыскивая убийцу, сотрудники вышли на 53-летнего уроженца Узбекистана. Он показал оперативникам, куда спрятал нож. Лишать человека жизни этому мужчине не впервой — он уже был судим по статье «Убийство». Кроме того, он привлекался за разбой, грабеж, вымогательство и умышленное повреждение имущества.