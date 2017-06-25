Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам

В Петербурге погиб частный извозчик, который не смог пережить лишения прав на управление машиной. Полиция искала мужчину после того, как он ушёл из дома с верёвкой.

По данным «Фонтанки», в правоохранительные органы 24 июня обратилась женщина с сообщением, что днем ранее ее 44-летний супруг ушел из дома на Народной улице и все еще не вернулся. Его пропаже предшествовало письмо от судебных приставов, в котором сообщалось, что на водительские права мужчины наложен арест из-за долга в 229 тысяч рублей по алиментам.

Помрачневший петербуржец отрезал полтора метра веревки и ушел. Мужчину нашли погибшим в километре от дома.