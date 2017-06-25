Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
Пятеро футболистов сборной России, выступающей на домашнем Кубке конфедераций — 2017, подозреваются в употреблении допинга, сообщает «Советский спорт».
The Mail on Sunday сообщает, что Максим Канунников, Игорь Акинфееев, Александр Самедов и Денис Глушаков, которые принимали участие в чемпионате мира — 2014, употребляли запрещенные препараты.
Расследование установило, что 23 футболиста сборной России и еще 11 действующих российских игроков оказались в списке из более чем 1000 фамилий атлетов, обвиняемых в употреблении допинга в рамках государственной программы.
Впервые скандал сказался на национальных футболистах, что ставит под сомнение возможность проведения чемпионата мира — 2018 в России.
Официальные лица ФИФА обладают полными досье о всех российских игроках. Какие действия предпримет организация, если вообще что-то будет сделано, официальные лица пока не рассказали, ответив, что они «продолжают расследование обвинений».
Кроме того, в употреблении допинга подозревается экс-игрок «Челси» Юрий Жирков.
Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которых подозревают в приеме допинга.
Источник: Газета.Ru