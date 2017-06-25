СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24

Число жертв оползня в китайской провинции Сычуань увеличилось до 24 человек, еще 109 человек пропали без вести. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В настоящий момент, по данным телеканала, под завалами находятся не менее 120 человек из 62 домов. На территорию провинции обрушилось «около 18 млн куб. метров земли», правительство Сычуаня установило «наивысший» уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Работа спасательных служб продолжается, в поисково-спасательной операции задействованы около 3,2 тыс. человек и более 150 единиц техники.

Оползень сошел с горы в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе в 06:00 по местному времени (01:00 по мск), 24 июня. В результате случившегося были разрушены 40 домов. Ранее агентство «Синьхуа» сообщало о 15 погибших и 120 пропавших без вести.

Организация Объединенных Наций позднее заявила о готовности оказать Китаю свою помощь в связи с произошедшим. «Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] выражает свои соболезнования жителям и правительству Китайской Народной Республики», — заявил генсекретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Также свои соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.