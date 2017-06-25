Еще
13:31 25.06.2017
Пришлите свою новость!
13:20
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
13:12
Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте
13:08
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
13:01
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
12:57
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
12:45
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
12:33
Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее
12:27
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
12:21
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
12:10
В Китае казнили трех наркоторговцев
11:59
Греческие хакеры заявили о взломе 300 турецких сайтов
11:48
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
11:39
От Смольного уберут улицу Пролетарской Диктатуры
11:36
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
11:24
Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети
11:12
На Стачек мужчину убили ударом в сердце
11:01
Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам
10:49
Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила
10:40
В столкновении иномарок на Ленинском погибла женщина
10:37
Житель Пушкина открыл стрельбу из окна
10:25
Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде
10:23
На Приозерском шоссе грузовик перевернулся на крышу
10:12
В Петербурге годовалый ребенок выжил при падении с 3 этажа
10:00
Глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США»
09:26
Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем
01:16
День йоги отпразднуют на Заячьем острове
00:56
Медведев с женой тайно посетили Свирский монастырь
24/06
Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
24/06
Экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса обвинили в мошенничестве
24/06
Полицейские в Брюсселе открыли огонь по попытавшемуся наехать на них водителю
24/06
Депутат предложил ударить футболиста сборной России Жиркова
24/06
Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций
24/06
На репетиции парада в Минске танк врезался в столб
24/06
Очевидец: На севере Петербурга проблемы с движением из-за болельщиков
24/06
Черчесов прокомментировал вылет сборной России из Кубка конфедераций
24/06
Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»
24/06
«Зенит» проиграл второй матч подряд под руководством Манчини
24/06
В Лондоне произошел пожар в жилом доме
24/06
Велосипедист облил двух девушек-подростков кислотой на Ставрополье
24/06
Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну
24/06
Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»
24/06
Россия завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций
24/06
Путин раскритиковал любителей вина
24/06
На матч Новая Зеландия – Португалия пришло больше людей, чем на матч-открытие с участием России
24/06
Президент Южной Кореи предложил КНДР создать совместную сборную к Олимпиаде-2018
24/06
В палате лордов сообщили о кибератаке на британский парламент
24/06
Суд в Киеве арестовал главреда украинского издания «Страна.UA»
24/06
Крыши Конюшенного ведомства отремонтируют за 38 миллионов
24/06
После первого тайма в матче Мексика - Россия ничья
24/06
В Подборовье нашли тонну наркотиков
24/06
Украина выразила протест в связи с поездкой Путина в Крым
24/06
Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян
24/06
Перед «Санкт-Петербург Ареной» ведут нелегальную продажу билетов
24/06
СМИ: РПЦ выступает за изучение основ церковнославянского языка в школах
24/06
Горсуд принял к рассмотрению иск защитников сквера на Савушкина
24/06
Путин рассказал, как правильно писать статьи журналистам
24/06
Тренер «Спартака» пожелал вылета сборной России с Кубка конфедераций
24/06
Станцию «Крестовский остров» открыли
24/06
Отдых петербуржцев на острове Кос отложен
24/06
Поиски альпиниста из США на Эльбрусе приостановлены из-за непогоды
24/06
Сборная России объявила состав на матч Кубка конфедераций с Мексикой
24/06
Французская журналистка умерла после ранения при взрыве в Мосуле
24/06
СМИ: террорист из Манчестера изготовил бомбу по роликам с YouTube
24/06
Депутаты в США случайно одобрили законопроект, позволяющий беременным убивать
24/06
Финские власти деньгами поощряют муниципалитеты принимать беженцев
24/06
Украинцы на тракторе попытались провезти в Россию три тонны мяса
24/06
Станция «Крестовский остров» закрыта на вход
24/06
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
24/06
СК проводит проверку по факту схода 23 вагонов в Забайкалье
24/06
Мутко: инопланетяне за футбольную сборную России играть не прилетят
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
25.06.2017 11:48

СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24

Число жертв оползня в китайской провинции Сычуань увеличилось до 24 человек, еще 109 человек пропали без вести. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В настоящий момент, по данным телеканала, под завалами находятся не менее 120 человек из 62 домов. На территорию провинции обрушилось «около 18 млн куб. метров земли», правительство Сычуаня установило «наивысший» уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Работа спасательных служб продолжается, в поисково-спасательной операции задействованы около 3,2 тыс. человек и более 150 единиц техники.

Оползень сошел с горы в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе в 06:00 по местному времени (01:00 по мск), 24 июня. В результате случившегося были разрушены 40 домов. Ранее агентство «Синьхуа» сообщало о 15 погибших и 120 пропавших без вести.

Организация Объединенных Наций позднее заявила о готовности оказать Китаю свою помощь в связи с произошедшим. «Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] выражает свои соболезнования жителям и правительству Китайской Народной Республики», — заявил генсекретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Также свои соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
На Стачек мужчину убили ударом в сердце
Житель Петербурга погиб из-за долгов по алиментам
В столкновении иномарок на Ленинском погибла женщина
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте

Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Сергей Николаев

Чего хотят выпускники

Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.