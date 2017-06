Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона в поединке, состоявшемся на турнире Bellator NYC, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Митрион нокаутировал российского спортсмена, бой был остановлен судьей на отметке 1:14 в первом раунде. В первом же размене произошел обоюдный нокдаун, американец оказался быстрее и добил Емельяненко несколькими ударами по голове.

После боя российский спортсмен заявил, что хотел бы провести еще одну встречу с американцем. «Можно бы, хотел бы, потому что движение прошло обоюдное, и Мэт чуть раньше поставился (поднялся)», — сказал спортсмен, отвечая на вопрос о возможности реванша.

Емельяненко также отметил, что собирается продолжить карьеру: «Конечно, я же боец».

From near DOUBLE KO to Matt Mitrione finishing legend Fedor Emelianenko with an early first round TKO #Bellator180

