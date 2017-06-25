Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне

Быстрому распространению огня при пожаре в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне, в результате которого погибли 79 человек, способствовал необычный дизайн здания, передает The Telegraph со ссылкой на источник.

Отмечается, что облицовка в виде треугольника, которая была прикреплена к бетонным колоннам, могла создать вакуум.

«Треугольная форма облицовки создала вакуум и пламя быстро поднималось. Чем больше зазор, тем сильнее он работает как дымовая труба», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что пожар в сгоревшей жилой башне в Лондоне начался из-за холодильника, а распространению огня способствовали также плохая изоляция и не отвечающая требованиям безопасности облицовка здания.