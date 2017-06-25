Глава ЦРУ рассказал о десятилетиях попыток России «подорвать демократию в США»

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил о том, что Россия десятилетиями пытается подорвать демократию в США. Об этом он рассказал в интервью MSNBC, которое в субботу, 24 июня, публикует NBC News.

Комментируя ситуацию с «российским вмешательством» в выборы президента США в 2016 году, Помпео сказал: «Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не самым оригинальным способом. Они занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию».

Также он отметил, что информация о «российском вмешательстве» не должна никого удивлять. «В каком-то смысле это не новость, но это определенно ставит больший акцент на нашей способности выяснить, как их остановить», — добавил он.

Также глава ЦРУ указал, что президент США Дональд Трамп с большим вниманием относится к информации разведывательного сообщества. По признанию Помпео, он лично докладывает главе государства по 35-40 минут каждый день, а порой и больше.

«Я не могу представить более ложного заявления, чем то, что президент Трамп не заинтересован в данных разведки и информации, касающейся национальной безопасности. Он невероятно требователен к разведывательному сообществу» — сказал Помпео.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.