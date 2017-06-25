Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Три мечети Северной столицы приняли молитвы правоверных ранним утром 25 июня. Намаз собрал несколько десятков тысяч человек.

Для богослужений в честь одного из главных исламских праздников Ураза-байрам утром 25 июня на час был закрыт вход на станцию «Горьковская» и на три часа перекрыт Кронверкский проспект, где расположена соборная мечеть.

Не меньшее скопление народа наблюдалось и во дворе Сенного рынка, где в январе 2016 года была открыта мечеть. Раньше, как писала «Фонтанка», двухэтажный барак был общежитием для мигрантов, который регулярно навещали сотрудники миграционной службы с ОМОНом.

С 2009 года бизнесмены из Средней Азии вынашивали идею о создании на территории Сенного рынка мечети, и по соглашению с городом, смогли арендовать на легальных основаниях здание. После проведения перепланировки второй этаж превратился в молельный зал площадью около 700 квадратных метров. При этом на первом этаже в помещениях частично сохранились склады.

Ураза-байрам или праздник разговения мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день празднования верующие надевают лучшую одежду, после молитвы готовят традиционные блюда и накрывают столы, дарят друг другу подарки, ходят в гости и раздают щедрую милостыню.