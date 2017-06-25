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25.06.2017 09:26

Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Три мечети Северной столицы приняли молитвы правоверных ранним утром 25 июня. Намаз собрал несколько десятков тысяч человек.
Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

Для богослужений в честь одного из главных исламских праздников Ураза-байрам утром 25 июня на час был закрыт вход на станцию «Горьковская» и на три часа перекрыт Кронверкский проспект, где расположена соборная мечеть.

Не меньшее скопление народа наблюдалось и во дворе Сенного рынка, где в январе 2016 года была открыта мечеть. Раньше, как писала «Фонтанка», двухэтажный барак был общежитием для мигрантов, который регулярно навещали сотрудники миграционной службы с ОМОНом.

Мусульмане Петербурга завершили пост под дождем

С 2009 года бизнесмены из Средней Азии вынашивали идею о создании на территории Сенного рынка мечети, и по соглашению с городом, смогли арендовать на легальных основаниях здание. После проведения перепланировки второй этаж превратился в молельный зал площадью около 700 квадратных метров. При этом на первом этаже в помещениях частично сохранились склады.

Ураза-байрам или праздник разговения мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день празднования верующие надевают лучшую одежду, после молитвы готовят традиционные блюда и накрывают столы, дарят друг другу подарки, ходят в гости и раздают щедрую милостыню.


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