Как Роналду оказался популярнее сборной России

Рекордная посещаемость, Роналду, критикующий поле «Санкт-Петербург Арены», и несбывшиеся надежды болельщиков сборной России. «Фонтанка» побывала на игре Новая Зеландия – Португалия и теперь делится впечатлениями с вами

Исход матча Новая Зеландия – Португалия в субботу, 24 июня, мог бы стать решающим для сборной России, если бы та победила Мексику. Но не случилось. Португалия выиграла, а Россия нет. Все как обычно. Впрочем, как нам показалось, 56 тысяч зрителей, собравшихся в этот день на «Санкт-Петербург Арене», не особо расстроились. Все, что они хотели увидеть, придя сюда, они увидели. А увидеть они хотели одного единственного человека – Криштиану Роналду. Тот не подвел и даже забил гол.

Поездка на матч Новая – Зеландия для какой-то части болельщиков началась с огоньком. За полтора часа до начала игры в метро – автор текста в тот момент был на "Сенной" – по громкой связи внезапно объявили, что станция «Крестовская» закрыта в том числе и на выход, хотя ранее появлялась информация только про закрытие на вход. Люди с паспортами болельщиков на шее принялись активно вслух обсуждать альтернативные способы добраться до «Санкт-Петербург Арены». Вариантов было немного: либо экстренно вызывать такси, либо серьезно опоздать на матч. Но все обошлось и «Крестовская» на выход все-таки работала. Кто-то то ли ошибся, то ли это была неудачная шутка.

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На центральной аллее Приморского парка Победы было многолюдно. Нескончаемый поток двигался в сторону стадиона. Такой толпы точно не было на матче Камерун – Австралия два дня назад, 22 июня. Да и на матче-открытии, кажется, тоже. Ощущения не подвели. Как позже объявил диктор на стадионе, игру посетило 56290 зрителей. Рекорд для нынешнего Кубка конфедераций и для нового стадиона. Печальный факт: даже на сборную России в матче-открытии пришло посмотреть меньше (50251), чем в субботу, 24 июня, на «Санкт-Петербург Арене» собралось желающих увидеть Криштиану Роналду.

Такая явка создала очередные проблемы при входе на стадион. Гигантские очереди вновь растянулись на десятки метров на всех входах. И когда матч уже начался, не сказать, чтобы они как-то особо уменьшились. Виной всему все тот же жесточайший досмотр. Накануне вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов четко дал понять, что ситуация не изменится, заявив, что между неудобствами и безопасностью оргкомитет Кубка выбрал безопасность.

Единственной новацией, чтобы хоть как-то попытаться предупредить болельщиков, стали голосовые сообщения о запрещенных предметах для проноса на стадион на выходе из метро, но люди пропускали их мимо ушей и в итоге мусорные контейнеры у входов снова были полны всякой ерундой, начиная от напитков и заканчивая косметикой.

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Главным удивлением до начала матча стали люди с пачками билетов у входов. Особо не стесняясь, они продавали их по тысяче рублей за штуку. Среди продавцов корреспондент "Фонтанки" заметил тренера одной из детских футбольных команд Петербурга. Рядом стояли и его малолетние подопечные.

– А почему так дешево, – спрашиваю у тренера.

– Так нам их бесплатно выдали вчера на всю команду. Вот лишние продаю.

Теоретически время на оформление Fan ID у желающих было.

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В пресс-ложе на каждом столе стояло по телевизору. По умолчанию на нем дублировалась трансляция матча Новая Зеландия – Португалия. Но вскоре после свистка все российские журналисты переключились на трансляцию параллельного матча Мексика – Россия из Казани. Обе игры начались одновременно в 18:00 по московскому времени. За происходящим на поле «Санкт-Петербург Арены» представители отечественных СМИ наблюдали в полглаза. Было забавно наблюдать, как десятки людей где-то в середине первого тайма, в тот момент, когда в игре Новая Зеландия – Португалия ничего особенного не происходило, вдруг повскакивали со своих мест и радостно затрясли руками: Самедов вывел сборную России вперед. Спустя минуту новость разнеслась по трибунам и 50 тысяч человек заскандировали «Россия!».

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Для выхода из группы России нужна была только победа. Также, как и Португалии в матче с Новой Зеландией. А вот Новой Зеландии уже ничего не нужно было: четвертое место они уже себе забронировали. Португальцы, как и россияне в Казани, вскоре тоже забили. Судья назначил пенальти после фола на Данилу Перейре, 11-метровый реализовал Криштиану Роналду. Трибуны снова пришли в экстаз. Но если португальцам удалось развить успех, забив второй гол, автором которого стал Бернарду, то россияне пропустили. Да и вообще больше никто не вскакивал со своих мест. После третьего пропущенного Россией гола (который, правда, потом отменили из-за оффсайда) многие журналисты либо вообще выключили телевизоры, либо переключили их на трансляцию того, что и так происходило перед их глазами.

Трибуны же не унывали. Во втором тайме, когда с победителем матча Португалия – Новая Зеландия тоже все было понятно, болельщики переключились на боление за проигрывающих. Каждый отбор мяча и подход к штрафной новозеландцев встречался овацией. Те, кстати, не подвели и действительно произвели несколько неплохих попыток размочить счет. Например, на 58 минуте у них это едва не получилось. Вратарь Португалии Руй Патрисиу вынес мяч буквально с ленточки.

На радостях некоторые наиболее активные зрители раз десять пытались запустить волну по трибунам, но дальше трех-четырех секторов она не уходила. Кажется, уже никого не волновало, что там происходит в Казани.

Португальцы, чуть передохнув, легко разобрались с соперником, забив в конце встречи еще два гола. Победа принесла им первое место в группе и выход в полуфинал Кубка конфедераций. Ну а где-то там в столице Татарстана главный тренер одной проигравшей команды рассказывал, что он с удовольствием работает и через год будет работать еще лучше. Неплохо бы.

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На послематчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером Португалии пришел Криштиану Роналду. И нет, чтобы сказать, что-нибудь обычное, что в таких случаях говорят – один из лучших футболистов на планете принялся критиковать поле. И ведь никто его за язык не тянул.

«Получился хороший матч. Я помог команде, забил первый гол, были и другие голевые моменты. Сегодня главное было победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и получилось, что забили два гола. Что касается поля, то оно было сложным, газон плохой. Игру высокого уровня на нем не показать. Мы сделали все, что могли и вышли в полуфинал», – заявил Роналду, после чего сразу встал и ушел.

Его повторного появления журналисты очень ждали в микст-зоне, чтобы задать дополнительные вопросы. Роналду появился вместе со всей сборной Португалии, но на все просьбы «уан квешен» обаятельно улыбался и… продолжал молчать. Впрочем, его партнеры по команде поступили также, полностью проигнорировав российских журналистов. Не пощадил даже защитник «Зенита» Луиш Нету. Пришлось выкручиваться. Кто-то записал на диктофон интервью нападающего Андре Силва для португальского телевидения, а потом запись прослушала девочка-волонтер, знающая язык, и перевела для обступивших ее российских представителей СМИ. Впрочем, откровения не получилось. Оказалось, что португальские коллеги задают все те же стандартные вопросы, на которые получают все те же стандартные ответы.

«Новая Зеландия — сильная команда, нам было очень непросто, но удалось реализовать свои моменты. В первом тайме мы играли не так хорошо, новозеландцы физически сильны. Это футбол, так бывает. Но после перерыва всё пришло в норму. Мой гол? Я ждал своих партнёров, но никого не дождался и пробил сам. Подумал, что попытаю счастья, и забил. Все команды, которые пробьются в плей-офф, очень сильны, и нам неважно, с кем играть. Не нужно загадывать, что будет дальше, надо идти шаг за шагом. Полуфинальный матч очень важен. В каждой игре мы будем показывать максимум», – огорошил Андре Силва.

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Кубок конфедераций покидает на время Петербург, но ненадолго. 2 июля здесь пройдет финал. Главное к тому моменту, наконец, запомнить, что лучше с собой на стадион не брать вообще ничего кроме телефона, кошелька и ключей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»