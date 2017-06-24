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24.06.2017 23:17

Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев заявил о готовности к критике после ошибки, приведшей к голу мексиканцев и поражению в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

«На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься? Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом. Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась», — сказал Акинфеев.

Ранее 24 июня сборная России уступила Мексике со счетом 1:2 и покинула Кубок конфедераций. На 52-й минуте Акинфеев неудачно сыграл на выходе, а нападающий мексиканцев Ирвин Лосано забил мяч, ставший решающим в матче.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Источник: Лента.ру


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