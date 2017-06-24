Полицейские в Брюсселе открыли огонь по попытавшемуся наехать на них водителю

Полицейские открыли огонь по водителю автомобиля в Брюсселе, который попытался наехать на них, передает La Libre.

Инцидент произошел в районе вокзала «Брюссель — Запад». Сотрудники правоохранительных органов планировали проверить документы водителя автомобиля, однако при их приближении он резко набрал скорость и попытался совершить на них наезд.

Водитель скрылся с места преступления, полицейские не пострадали в результате произошедшего.