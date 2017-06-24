Сантуш: сборная Португалии рассчитывает вернуться в Петербург на финал Кубка конфедераций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что команда рассчитывает вернуться в Санкт-Петербург и принять участие в финале Кубка конфедераций – 2017.

«Стадион прекрасный, высококачественный. С покрытием есть некоторые проблемы, это уже второй газон, уложенный здесь. Надеюсь, что в течение недели удастся устранить недочеты на поле.

Но я уверен, что Международная федерация футбола (ФИФА) и работники стадиона сделают все, чтобы исправить ситуацию. Я дважды играл в Петербурге, это город, который любит футбол, стадионы всегда наполняются. И, конечно, мотивация посмотреть, как играет Криштиану Роналду, она важна. Надеюсь, что вернемся сюда на финал», — цитирует Сантуша «Р-Спорт».

Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций – 2017 и вышли в полуфинал турнира.