На репетиции парада в Минске танк врезался в столб

Танк Т-72, двигавшийся в колонне техники для участия в репетиции парада к Дню Независимости Белоруссии 3 июля, врезался в столб на центральном проспекте Минска, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.

Генеральная репетиция парада по случаю Дня Независимости республики проходит вечером в субботу на проспекте Машерова в Минске. Как ожидается, в этом году в параде примут участие 220 единиц боевой техники, а состав парадных расчетов будет увеличен до 27.

К месту репетиции колонна военной и гражданской техники, участвующей в параде, двигалась по проспекту Независимости белорусской столицы. Движение по этому проспекту и ряду примыкающих к проспекту Машерова улиц было перекрыто, за движением техники на тротуарах наблюдали жители города.

По данным агентства, танк Т-72 по ходу следования колонны боевой техники к месту проведения репетиции парада выехал за пределы проезжей части и врезался в столб и дерево. Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм".

По предварительной информации, из случайных зрителей никто не пострадал.