Роналду раскритиковал поле на арене «Санкт-Петербург»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги победного матча с Новой Зеландией и прокомментировал состояние газона на арене «Санкт-Петербург».

«Получился хороший матч. Я помог команде, забил первый гол, были и другие голевые моменты. Сегодня главное было победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и получилось, что забили два гола.

Что касается поля, то оно было сложным, газон плохой. Игру высокого уровня на нем не показать. Мы сделали все, что могли и вышли в полуфинал», – заявил он журналистам.

Напомним, Португалия разгромила Новую Зеландию со счетом 4 :0 и вышла в полуфинал Кубка Конференций с первого места в группе. Матч посетило рекордное количество зрителей – 56290.