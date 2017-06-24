В Лондоне произошел пожар в жилом доме

В восточном Лондоне в районе Бетнал Грин произошел пожар в одной из квартир в жилом доме, сообщается на сайте противопожарной службы столицы Британии.

По данным ведомства, на месте работают десять пожарных расчетов и спасатели, в общей сложности 72 человека.

Звонок о пожаре поступил в 16.25 (18.25 мск). Отмечается, что возгорание началось в квартире на третьем этаже, и в настоящее время горит и крыша здания.

Причина пожара пока неизвестна, один мужчина был госпитализирован в результате затруднения дыхания из-за дыма.

Повышенное внимание к пожарам в домах в Лондоне началось после крупного возгорания 14 июня, когда загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. В результате погибли не менее 79 человек.