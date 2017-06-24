Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»
Разгромной победой Португалии завершился матч группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии на «Санкт-Петербург Арене» в субботу, 24 июня. Португальцы обыграли соперника со счетом 4:0.
Голы забили Роналду (33 минута, пенальти), Бернарду Силва (37), Андре Силва (80), Нани (90).
Таким образом, сборная Португалии вышла в плей-офф Кубка конфедераций со первого места в группе "А".
Напомним, матч посетило рекордное количество зрителей – 56290.