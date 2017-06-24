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24.06.2017 19:57

Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»

Разгромной победой Португалии завершился матч группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии на «Санкт-Петербург Арене» в субботу, 24 июня. Португальцы обыграли соперника со счетом 4:0.

Португалия разгромила Новую Зеландию на «Санкт-Петербург Арене»

Голы забили Роналду (33 минута, пенальти), Бернарду Силва (37), Андре Силва (80), Нани (90).

Таким образом, сборная Португалии вышла в плей-офф Кубка конфедераций со первого места в группе "А".

Напомним, матч посетило рекордное количество зрителей – 56290.


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