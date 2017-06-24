Россия завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций

Сборная России проиграла Мексике со счетом 1:2 в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций в Казани в субботу, 24 июня.

Первыми забили россияне. На 25 минуте с передачи Ерохина забил Самедов. На 31 минуте Мексика сравняла, благодаря удару головой Араухо. На 52 минуте из-за ошибки вратаря Игоря Акинфеева, мексиканцы забили второй гол, автором которого стал Лосано.

Финальный свисток зафиксировал поражение России со счетом 1:2. Таким образом, Россия заняла третье место в группе "А" и завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций.