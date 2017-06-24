На матч Новая Зеландия – Португалия пришло больше людей, чем на матч-открытие с участием России

Матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций Новая Зеландия – Португалия на «Санкт-Петербург Арене» посетили 56290 зрителей в субботу, 24 июня. Как передает корреспондент «Фонтанки», об этом объявил диктор на стадионе.

Отметим, что это рекорд нынешнего турнира. До сегодняшнего дня лучшая посещаемость была у матча-открытия Россия – Новая Зеландия, который также проходил на «Санкт-Петербург Арене», и на который пришло 50251 человек.

На данный момент Португалия выигрывает у Новой Зеландии со счетом 3:0.