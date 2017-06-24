Путин раскритиковал любителей вина

Во время визита в лагерь «Артек» Владимир Путин встретился с отдыхающими там детьми. Во время разговора он признался, что предпочитает кефир и кисель вину, сообщает РИА Новости.

Президент спросил артековцев о том, как они проводят свое время, в ответ на что они рассказали об экскурсиях на винзавод в Массандре. После этого президент уточнил у руководства «Артека», что именно дети делают на винзаводе. Директор лагеря Алексей Каспржак рассказал, что экскурсии проходят с познавательными целями. «Массандра — это наш тематический партнер, в котором дети видят лозу, дети собирают виноград, дети понимают, как происходит процесс закладки, сбора винограда, они также ездят на лавандовые поля», — сообщил он.

«На прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската красного камня», — рассказал директор лагеря.

«Знаете что, Алексей, хочу сказать. Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — пошутил в ответ Путин.

В лагерь «Артек» в Крыму президент прибыл 24 июня. На встрече с детьми ранее он рассказал о принципах работы журналистов, посоветовав будущим репортерам писать так, «чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи».