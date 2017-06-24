Президент Южной Кореи предложил КНДР создать совместную сборную к Олимпиаде-2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил КНДР сформировать совместную сборную на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в городе Пхенчхан. Об этом сообщает The New York Times.

Глава государства озвучил идею во время выступления на открытии чемпионата мира по тхэквондо в Муджу (Южная Корея). Спортсмены из КНДР отказались от участия в турнире, однако согласились выступить в показательных поединках. Мун Чжэ Ин посчитал, что совместное выступление атлетов из Южной Кореи и КНДР поможет улучшить отношения между странами.

В апреле южнокорейские власти объявили, что не станут чинить препятствий спортсменам из КНДР, которые захотят принять участие в зимней Олимпиаде в 2018 году, если те будут соблюдать все необходимые правила и процедуры. Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В программу включены шесть новых дисциплин, исключены две. Таким образом, общее число дисциплин на Играх-2018 составит 102.

Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной после того, как Пхеньян успешно завершил испытания баллистических ракет 12 февраля 2017 года. Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016-м Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.