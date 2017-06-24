Крыши Конюшенного ведомства отремонтируют за 38 миллионов

Музей истории Санкт-Петербурга выделяет почти сорок миллионов рублей на срочный ремонт крыш Конюшенного ведомства. В конкурсной заявке, опубликованной на сайте госзакупок 22 июня, говорится, что средства выделены на «первоочередные противоаварийные мероприятия» на крышах западного и восточного павильонов памятника архитектуры федерального значения.

Заявки на конкурс принимаются до 17 июля, а победитель станет известен 26 июля. Как указано в конкурсной документации, работы должны быть завершены за 155 дней с момента получения разрешения комитета по государственному использованию и охране памятников (КГИОП).

Как указано в конкурсной документации, подрядчик должен будет заменить и воссоздать поврежденные элементы стропильных конструкций скатных крыш, в том числе деревянные стропила, конструкции конусообразных и фигурных шатров и башен. Кроме того, работы предусматривают очистку всех чердаков памятника от строительного мусора, реставрацию кирпичной кладки с заменой поврежденных участков и очисткой от грибка, обновление оцинкованной кровли. Также подрядчик воссоздаст сосновые оконные и дверные коробки по старым образцам, проведет антисептическую и гидроизоляционную защиту старинных конструкций, лепного декора, заменит поврежденные элементы деревянных колонн и обрешетку кровли.

Напомним, на ПМЭФ-2017 1 июня была представлена новая концепция возрождения федерального памятника. Команда Artplay предложила разделить здание на творческий, образовательный, выставочный и торгово-досуговый блоки.

Чуть ранее, 26 мая, памятник впервые открыли для горожан, устроив здесь выставку «Большие картины», которая продлится до 31 августа.

Справка:

Конюшенное ведомство перешло городскому Музею истории в октябре 2016 года. Концепцию сохранения здания создали комитет по культуре совместно с Музеем. Затраты на возрождение памятника предварительно оцениваются в миллиард рублей. По плану в бывших исторических конюшнях откроют галереи, концертную площадку, кафе и обустроят во дворе открытый амфитеатр. До этого под давлением градозащитников Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос Груп» Михаила Зингаревича. Компания планировала превратить конюшни в элитный апарт-отель и разбить галереи, в том числе манеж, перекрытиями для создания пяти элитных номеров. После протестов градозащитников памятник забрали у инвесторов и вернули городу.