Суд в Киеве арестовал главреда украинского издания «Страна.UA»

Шевченковский районный суд Киева арестовал главного редактора украинского издания «Страна.UA» Игоря Гужву, сообщает телеканал «112 Украина».

При этом суд оставил возможность внести залог в сумме 544 тыс. грн.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец отметила, что прокуратура не довольна таким решением, поскольку запрашивала залог в 3 млн грн.

По ее словам, на Гужву судом были положены дополнительные обязательства: сдать документы для выезда за границу и являться по первому требованию следствия.

Адвокат Гужвы Елена Лукаш отметила, что залог будет внесен и в ближайшее время Игорь Гужва будет на свободе. Сам Гужва заявил, что будет оспаривать решение о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что Гужва официально стал подозреваемым по делу о вымогательстве.

Вечером 22 июня в редакцию издания пришли с обыском. Гужва связывает обыски в редакции с критическими публикациями в адрес депутата Рады Дмитрия Линько. По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано.