Перед «Санкт-Петербург Ареной» ведут нелегальную продажу билетов

Нелегальная продажа билетов на матч группового этапа Кубка конфедераций – 2017 Новая Зеландия – Португалия активно идет перед «Санкт-Петербург Ареной». Как передает корреспондент «Фонтанки», сразу несколько человек стоят непосредственно перед входами на стадион с толстыми пачками билетов и продают их всем желающим.

Цена одного билета – тысяча рублей. На вопрос, почему так дешево, продавцы отвечают, что получили их бесплатно.

Напомним, Минспорта России разослало в города, проводящие матчи Кубка конфедераций, закрытый циркуляр, согласно которому бюджетные организации должны обеспечить матчи зрителями за счет раздачи бесплатных билетов.

Церемония открытия Кубка конфедераций на «Санкт-Петербург Арене» прошла при полупустых трибунах, а на самом матче они заполнились примерно на три четверти.

От исхода матча Новая Зеландия – Португалия от части зависит выйдет Россия из группы или нет. Россиян устраивает только победа Португалии.