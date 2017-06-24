Украина выразила протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Крым, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении Крым указывается как автономная республика — статус, который был у полуострова в составе Украины до присоединения к России в 2014 году.

«Украинская сторона считает упомянутый визит... грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Киев подчеркнул, что считает подобные поездки «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права».

В заявлении указано, что поездка нарушает устав ООН и резолюции Генассамблеи ООН, а также обязательства по двусторонним и многосторонним договорами, участниками которых являются Украина и Россия.

В МИД России была направлена нота протеста.

24 июня Путин прибыл в Крым в детский центр «Артек», где откроет смену, посвященную американской школьнице Саманте Смит.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.