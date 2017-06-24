Турчинов пообещал снимать отпечатки пальцев у приезжающих на Украину россиян

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что россияне, пересекающие украинскую границу, должны будут предъявлять биометрические паспорта. Об этом он рассказал в субботу, 24 июня, на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области, передает УНИАН.

По словам Турчинова, сейчас у Госпогранслужбы нет возможности ввести пересечение границы для граждан России по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей. Однако сотрудники ведомства занимаются расчетом необходимого объема материально-технической помощи, чтобы «обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении [границы] любым россиянином собирать идентификационные признаки: или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза», сообщил секретарь СНБО.

Как считает Турчинов, «то, что у многих россиян нет биометрических паспортов, — это их вопрос». «Пусть их себе заказывают. Мы должны надежно защищать свои границы и четко идентифицировать любого, кто эту границу пересекает», — сказал он.

В то же время точные сроки введения въезда по биометрическим паспортам секретарь СНБО не назвал. Он также понадеялся, что будет введен визовый режим для россиян.