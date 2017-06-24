Отдых петербуржцев на острове Кос отложен

Вылет борта авиакомпании «Россия» из Петербурга на остров Кос 24 июня был вынужденно отложен из-за замены самолёта. В первом был поврежден багажник.

Как сообщил «Фонтанке» официальный представитель авиакомпании, сейчас сотрудники «России» выясняют причины неисправности борта, который должен был отвезти туристов в Грецию. «В аэропорту Пулково на лайнере, который должен был выполнять данный рейс, при подготовке к полету техническими службами авиакомпании было обнаружено повреждение нижней кромки багажника, причины из-за которых произошло повреждение воздушного судна уточняются», – сообщили в «России».

Пассажиры должны были вылететь рейсом FV5789 в 14:45, сейчас на табло Пулково сообщается, что самолёт будет готов подняться в воздух в 19:25. «Пассажирам, согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам, были предоставлены напитки и горячее питание», – добавил официальный представитель.